Juventus laat Marokkaanse verdediger niet gaan en wijst miljoenenbod Arsenal af

Juventus heeft een bod van bijna 40 miljoen euro van Arsenal op Mehdi Benatia afgewezen. Arsène Wenger zou deze winter zijn selectie willen vertrekken met de verdediger maar moet op zoek naar een alternatief, zo meldt The Sun.

The Gunners hebben in de verdediging met Laurent Koscienly en Shkodran Mustafi al een relatief stabiel centrum. Desondanks wil de nummer zes van de Premier League een paar plaatsen stijgen op de ranglijst en acht een defensieve impuls noodzakelijk. Aanvankelijk deden vanuit Italiaanse media geruchten de ronde dat Benatia´s ploeggenoot Daniele Rugani op de rader stond bij Arsenal. Nu blijkt dat Wenger een meer ervaren kracht aan zijn verdediging wilt toevoegen waarbij Benatia als topkandidaat gold.

Juventus wil de mandekker echter niet laten gaan. De Marokkaan is na het vertrek van Leonardo Bonucci naar AC Milan uitgegroeid tot basisspeler en een belangrijke kracht voor La Vecchia Signora. Bovendien is de Italiaanse topclub dit seizoen met Napoli verwikkeld in een hevige strijd om de Scudetto. Waar Juve de voorgaande seizoenen weinig te duchten had van de overige clubs in de Italiaanse competitie, heeft de club dit seizoen zijn handen vol aan Napoli. Juventus moet de ploeg uit Napels momenteel voor zich dulden in de Serie A en heeft dus niet de luxe om zijn basisspelers van de hand te doen.

