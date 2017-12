Volgens de zaakwaarnemer van Yaya Touré, Dimitry Seluk, zal de middenvelder in januari niet vertrekken bij Manchester City. De Ivoriaan is in het bezit van een aflopend contract en is al inmiddels gedegradeerd tot wisselspeler, maar ziet ondanks dat geen reden om het contract niet uit te dienen, zo bericht Sky Sports.

Vervolg: Middenvelder blijft ondanks uitzichtloze situatie Manchester City trouw

De zaakwaarnemer van Touré heeft het medium laten weten dat de Ivoriaan vastberaden is om zij contract bij The Citizens te respecteren. ´HIj wilt graag een derde maal kampioen worden van Engeland. Maar hij houdt er ook van om zijn ervaring over te brengen aan de jongere spelers in het team`, aldus Seluk. Die rol als mentor wilt Touré overgens ook weer bij het nationale elftal van Ivoorkust vervullen. In 2016 besloot de 102-voudig international niet meer te willen uitkomen voor zijn land. Op die beslissing is hij volgens zijn zaakwaarnemer teruggekomen.

Net als vorig jaar vervult Yaya Touré ook dit seizoen slechts een bijrol in het team van Josep Guardiola. De boomlange middenvelder maakt zijn minuten vooral in de League Cup waar de Spaanse hoofdcoach vooral wisselspelers en spelers van het tweede elftal minuten gunt. In de Premier League en Champions League hoeft de ex-speler van FC Barcelona nergens op te rekenen. Het middenveld staat met David SIlva, Kevin de Bruyne en Fernandinho als een huis en wordt beschouwd de voornaamste reden dat de club souverein bovenaan staat in de Premier League.

