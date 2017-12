Het is Tottenham Hotspur spits Harry Kane gelukt om in 2017 alsnog de geschiedenisboeken in te gaan.

Tegen het Engelse Southampton wist de spits op Boxing Day maarliefst tot drie doelpunten te komen in het met 5-2 gewonnen duel op Wembley. Daarmee kwam de spits op een totaal van 37 doelpunten in het kalenderjaar 2017 in de Engelse Premier League.

And here it is! Goal number 37!



Harry Kane has now broken Alan Shearer’s 1995 record for the most Premier League goals in a calendar year.#TOTSOU #bbcfootball pic.twitter.com/aI5Tc2M7Lo — BBC Sport (@BBCSport) December 26, 2017

🔥 Most goals in Europe in 2017...



- Kane: 55



- Messi: 54



- Ronaldo: 53



- Cavani: 53



- Lewandowski: 53



Sensational year for him!#TOTSOU#COYS pic.twitter.com/QX6axEwPoF — The Sportsman (@TheSportsman) December 26, 2017

Het oude record stond nog op naam van Alan Shearer uit dateerde uit het jaartal 1995. Kane is nu dus alleenheerser wanneer het aankomt op de meeste doelpunten in de Premier League in een kalenderjaar!

Kane wist tegen Southampton alweer zijn achtste hattrick van het kalenderjaar te produceren!

🙌 Harry Kane scores his EIGHTH hat-trick of 2017...



Best striker in the world!#TOTSOU pic.twitter.com/U125gZWY6e — The Sportsman (@TheSportsman) December 26, 2017

Kane beter dan Messi en Ronaldo in kalenderjaar 2017

