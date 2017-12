Donyell Malen lijkt het naar zijn zin te hebben bij Jong PSV

Waar Donyell Malen bij het Londense Arsenal aan de weg timmerde, besloot hij er toch voor om afgelopen zomer naar Nederland te komen.

Momenteel schittert Donyell Malen wekelijks in Eindhoven bij Jong PSV, waar hij het maar al te goed naar zijn zin heeft. Op de clubwebsite laat Malen zelf weten: 'Het ging niet slecht bij Arsenal, Ik ben afgelopen zomer ook met het eerste elftal op trainingskamp geweest. Maar ik denk dat mijn gevoel daar een beetje weg was. Ik ben best wel een gevoelsmens. Als ik iets voel en ik weet het zeker dan is dat duidelijk voor mij. PSV meldde zich en na een gesprek met Marcel (Brands red.) voelde het heel goed. Hier kan ik me verbeteren en naar het eerste toegroeien.'

Het talent van PSV is bestempeld om snel de overstap naar het eerste elftal te maken, 'Dat had ik vanaf het begin af aan al. Ik kom hier niet om bij Jong PSV te voetballen. Ik wil natuurlijk naar de andere kant (profkant red.). Daar werk ik hard voor en dat kriebelt altijd bij mij. Of het nu goed of slecht gaat, die drang heb ik altijd.'

