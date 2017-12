Manchester United speelde dinsdagavond op Tweede Kerstdag tegen het Burnley van de succescoach Sean Dyche, dit seizoen gaat het namelijk beter dan ooit met de club en José Mourinho heeft altijd moeite met subtoppers.

Vervolg: Man. United verspeelt dure punten op Boxing Day tegen Burnley

En dat was direct te zien; Ashley Barnes schoot binnen drie minuten in de kluts zijn ploeg al naar een voorsprong tegenover de grote Mancunians en de club was direct helemaal de weg kwijt. Paul Pogba had ook zijn dag niet en achterin stonden Phil Jones en Marcos Rojo ook te slapen. Bij Burnley stonden ze echter op scherp en toen er een vrije trap volgde net voor rust, mocht de specialist Steven Defour aantreden, die de bal er vervolgens keihard inschoot. David de Gea was volkomen kansloos en dat resulteerde dus in een 0-2 voorsprong voor The Clarets.

Maar de ploeg van Mourinho kwam goed uit de kleedkamer en had er weer zin in. Met wissels waarin Jesse Lingard en Henrikh Mkhitaryan erin kwamen zag het er gelijk al een stuk beter uit aan de rode kant. Het lag dan ook in de lijn der verwachtingen dat Lingard zijn ploeg op 1-2 schoot na een mooie assist van Ashley Young.

Vervolgens volgde er een kansenregen aan beide kanten, echter had Manchester United rond het einde van de tweede helft wel op een 7-2 voorsprong kunnen staan. De club heeft totaal geen afrondingsvermogen en zelfs de spitsen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic hadden er geen zin in in respectievelijk de tweede en de eerste helft. Toch bleef er hoop bij Manchester nadat er vijf minuten bij kwamen in de slotfase, United kreeg een mooie kans en wederom uit de kluts – maar nu dan aan de andere kant – kwam de bal bij Lingard en die kon mooi in de hoek uithalen; 2-2. Dat zorgt ervoor dat het verschil met nummer één Manchester City morgen dus vijftien punten (!) kan worden en Chelsea op de loer ligt voor de tweede plek. Dyche staat netjes op plek zeven met zijn ploeg.

Man. United verspeelt dure punten op Boxing Day tegen Burnley

Een korte samenvatting: Manchester United speelde dinsdagavond op Tweede Kerstdag tegen het Burnley van de succescoach Sean Dyche, dit seizoen gaat het namelijk beter dan ooit met de club en José Mourinho heeft altijd moeite met subtoppers..