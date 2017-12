Shanghai Shenhua zit niet te wachten op vertrek Tévez

De Argentijnse Carlos Tévez gaat het nog lastig krijgen om te vertrekken bij Shanghai Shenhua, de club wil hem liever niet laten gaan aan een club uit de Mexicaanse competitie.

Er zou namelijk interesse zijn vanuit de Liga MX, de hoogste competitie van Mexico. Tévez zou bereid zijn om flink in te leveren qua salaris, hij verdient nu namelijk ruim 700.000 euro per week. In Mexico moet hij genoegen nemen met maximaal 10% van dit weeksalaris.

Shenhua heeft in een statement laten weten dat de geruchten ongegrond zijn en dat ze sowieso niet verwachten dat de topspits de club van het een op het andere moment zal verlaten.

De speler was tot nu toe goed voor 9 goals uit 30 wedstrijden.

