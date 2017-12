Hoe gaat het eigenlijk met…: Mike Havenaar?

Wellicht ken je de spits maar veel mensen zal de naam Mike Havenaar niets zeggen. Deze keer in de rubriek ‘Hoe gaat het eigenlijk met’ heb ik het over de Nederlands-Japanse voetballer.

Havenaar werd geboren op 21 mei 1987 in Hiroshima, als voetballer brak hij in 2010 door bij de club Ventforet Kofu uit Japan. Toen Vitesse belde om naar Nederland te komen was de keuze – ondanks interesse van VfL Wolfsburg – snel gemaakt. Havenaar scoorde uiteindelijk 27 keer in 93 wedstrijden voor de club uit Arnhem en vertrok jammergenoeg via de achterdeur richting Spanje. Zijn avontuur bij Córdoba CF werd helaas ook niet veel en dus ging hij naar het Finse HJK Helsinki. Daar ging het wel redelijk, daarna belde een bekendere club.

En die bekendere club was ADO Den Haag, Havenaar had natuurlijk nog niet eerder voor die ploeg gespeeld maar zijn vader wel en dus was het een kwestie van tijd voordat de Japanner in een ooievaar-tricot liep. Bij ADO begon het ijzersterk; 17 goals in 32 duels en in zijn tweede seizoen 10 goals uit 31 duels. Al met al prima statistieken voor hem en dus klopten er weer clubs op de grote ADO-deur.

En die club werd Vissel Kobe, een Japanse club die mensen waarschijnlijk kennen van Michael Laudrup of de geruchten dat Louis van Gaal daar coach zou gaan worden. De deal was snel beklonken en dus vertrok de jongen richting Kobe. Bij die club kwam hij de bekende Duitser Lukas Podolski tegen en de vlugge Nílton Ferreira Junior op het middenveld. Een mooie selectie dus.

Van dat mooie sprookje werd echter weinig waar; Havenaar speelde 9 wedstrijden en kwam daarin 2 keer tot scoren. De club zelf kwam op een matige plek 9 terecht. Gelukkig heeft hij al wel leuke verhalen te vertellen voor later, als we zo op zijn Instagram kijken.

