Waar eerder al Arsenal werd genoemd in de strijd om de handtekening van Hirving Lozano, wordt nu gezegd dat ook Liverpool interesse zou hebben in de buitenspeler van PSV.

Vervolg: Alleskunner en Mexicaan Lozano wordt genoemd bij Liverpool

De 22-jarige Mexicaan maakt dit gehele seizoen al furore binnen en buiten de stadsgrenzen van Eindhoven en voor de nationale ploeg is daar weinig anders aan, de speler wordt nauwlettend in de gaten gehouden door La Liga, de Bundesliga en de Premier League. Arsene Wenger van Arsenal zou hem zo snel mogelijk willen halen terwijl nu ook de Duitse Liverpool-coach Jürgen Klopp zijn vizier op de vlugge speler zou hebben gezet.

Lozano zou PSV zeker 30 à 40 miljoen moeten opleveren, de speler kostte PSV ruim 8 miljoen deze zomer toen hij werd overgenomen van CF Pachuca. Voor de Eindhovenaren was hij in 20 wedstrijden goed voor 13 goals en 7 assists, in Europa zijn er spelers voor minder goede statistieken vertrokken richting de top. PSV is dan ook bang dat de speler deze winter al voor zijn droomtransfer gaat. Trainer Phillip Cocu lijkt daar een stokje voor te willen steken.

