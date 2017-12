Kuyt gaat mogelijk bij Quick Boys voetballen

Dirk Kuyt keert misschien terug op het voetbalveld. Willem van Zuilen, verslaggever bij Omroep West, heeft het gerucht vernomen. De 37-jarige Kuyt stopte na het vorige seizoen nadat hij de titel had gepakt met Feyenoord. Kuyt gaat mogelijk spelen voor zijn oude club Quick Boys uit Katwijk.

‘Weet je wat voor gerucht ik hoorde, maandagmiddag? Dat ze bij Quick Boys niet uitsluiten dat Dirk Kuyt nog gaat spelen’, aldus Van Zuilen tegen Voetbal in de Bollenstreek. ‘Ik weet eigenlijk niet wat ik met dat gerucht moet, maar dan zit het de komende tijd afgeladen vol op Nieuw Zuid. Het zou een stunt zijn. Hij zou dan speler/trainer worden samen met Laurens Mouter. Nogmaals, het is een gerucht hè!’



Kuyt is momenteel assistent-trainer bij Quick Boys, uitkomend in de Derde Divisie zaterdag (vierde niveau van Nederland). Hij is aan het bekijken of een trainerscarrière wat voor hem is. De ex-prof van FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahce is al ingeschreven bij Quick Boys. Dit deed hij om met vrienden te kunnen voetballen in een lager elftal. Tot dusver is altijd tegengesproken dat Kuyt zijn rentree zou maken in Quick Boys 1. Hij speelde in zijn jeugd altijd voor Quick Boys en Kuyt ging in 1998 naar Utrecht.

