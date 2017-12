Nu de Turkse grootmacht Galatasaray de oud bekende Terim heeft aangesteld als nieuwe trainer, overweegt de club om Wesley Sneijder te lokken voor een terugkeer.

Vervolg: Naam Wesley Sneijder opnieuw genoemd bij Turks Galatasaray

Waar Terim nou niet echt kapot is van is van aanvallende middenvelder Younès Belhanda, lijkt hij zich opnieuw te hebben gemeld bij de Nederlander. CNN Türk weet te melden dat wanneer Sneijder terug zou keren, er een contract voor anderhalf jaar voor de middenvelder klaarligt.

Zaakwaarnemer van Sneijder liet al weten: 'Sneijder was erg gelukkig bij Galatasaray en heeft daar mooie successen meegemaakt. Hij is er ongewild vertrokken. Momenteel is hij in Frankrijk bezig aan een nieuw avontuur, maar hij volgt Galatasaray van een afstandje wel. Wat betreft een eventuele terugkeer naar Galatasaray: niemand uit Turkije heeft hier contact met ons over opgenomen. Als ze Sneijder willen hebben, dan zullen ze eerst een akkoord moeten zien bereiken met OGC Nice.'

Naam Wesley Sneijder opnieuw genoemd bij Turks Galatasaray

Een korte samenvatting: Nu de Turkse grootmacht Galatasaray de oud bekende Terim heeft aangesteld als nieuwe trainer, overweegt de club om Wesley Sneijder te lokken voor een terugkeer..