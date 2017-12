Mourinho wil Paulo Dybala van Juventus

Manager José Mourinho van Manchester United heeft zijn zinnen gezet op Paulo Dybala. De 24-jarige Argentijnse aanvaller van het Italiaanse Juventus moet na dit seizoen naar de Engelse grootmacht komen. Starsport meldt dat Mourinho onder de indruk is van Dybala en in hem de juiste versterking ziet.

Mourinho denkt dat schaduwspits annex aanvallende middenvelder de juiste opvolger is van Henkrih Mkhitaryan. De Portugese trainer heeft niet veel vertrouwen meer in de 28-jarige Armeniër, die van Mourinho dan ook na dit seizoen mag vertrekken uit Manchester. Mkhitaryan speelde aan het begin van het lopende seizoen nog wel redelijk wat wedstrijden voor United, maar kwam de laatste weken steeds minder aan spelen toe.



Dybala is de speler waarnaar Mourinho op zoek is. Dybala zou perfect in zijn team passen omdat hij beschikt over een goede versnelling, techniek en veel creativiteit. De international van Argentinië scoorde dit seizoen twaalf keer in zeventien competitieduels, maar kent een wisselvallig seizoen. Hij is niet helemaal in topvorm en de laatste weken begon hij vaak op de bank. Volgens het eerdergenoemde medium verwacht de trainer Dybala te kunnen overtuigen om voor United te kiezen.



De Zuid-Amerikaan is echter een veelbelovende speler en Dybala speelde ook al twaalf interlands voor Argentinië. Dybala speelt sinds 2015 voor Juventus, nadat die club dertig miljoen euro overmaakte naar Palermo. Naast United zouden ook Paris Saint-Germain, Bayern München en FC Barcelona interesse hebben, maar United zou de beste papieren hebben. Mede omdat het voormalig Juventus-hoofdscout Javier Ribalta in huis heeft. Op voorspraak van Ribalta kwam Dybala in 2015 naar Juventus.

