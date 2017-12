Juventus in de race voor Kevin Strootman

Juventus is naar verluidt geïnteresseerd in AS Roma-middenvelder Kevin Strootman, die een transferclausule heeft van 45 miljoen euro. Juventus wil zijn middenveld na dit seizoen versterken en Strootman moet de versterking worden, meldt Sky.

De 27-jarige international van Nederland speelt na zwaar knieletsel, waardoor hij in de seizoenen 2014/2015 en 2015/2016 nauwelijks speelde, weer veel voor Roma. De kan is klein dat Juventus en Roma gaan onderhandelen over Strootman, maar de transferclausule biedt uitkomst. Die is geldig voor zowel Italiaanse als buitenlandse clubs.



Strootman, oud-speler van Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV, kan bij een transfer naar Juventus zijn oude ploeggenoot Miralem Pjanic volgen. Pjanic verruilde in 2016 Roma voor Juventus nadat De Oude Dame de transferclausule van 32 miljoen euro op tafel legde.



