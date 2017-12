VIDEO: Topscorer Berghuis weer grote man bij Feyenoord

Steven Berghuis was zondag een grote man bij zijn club Feyenoord. Hij scoorde in het duel met Roda JC Kerkrade (5-1) twee keer in de slotfase. Berghuis is nu gedeeld topscorer van de Eredivisie met PSV-aanvaller Hirving Lozano.

