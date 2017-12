Twijfels over Ten Hag bij Ajax: Ajax had ook op safe kunnen spelen

FC Utrecht-trainer Erik ten Hag wordt waarschijnlijk de nieuwe trainer van Ajax, maar Wim Kieft weet niet of dat wel verstandig is. De analist en oud-speler van onder andere Ajax en PSV vindt het een risico.

‘Ik denk dat hij een goede coach is, maar ik weet niet hoe hij zich staande houdt onder druk. Hij heeft nog geen ervaring opgedaan bij een absolute topclub. Ajax had ook 'op safe' kunnen spelen en een ervaren trainer kunnen halen’, zei Kieft bij Rondo op Ziggo Sport.



Youri Mulder vindt Ten Hag wel een goede opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. ‘Hij is een trainer die erbovenop zit, een echte winnaar. Hij past zich altijd aan, aan de selectie die hij heeft en heeft over het algemeen een offensieve visie’, aldus Mulder.

