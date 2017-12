Aanvoerder Joël Veltman (Ajax) schrok ervan toen trainer Marcel Keizer werd ontslagen. Hij werd samen met zijn assistenten Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman op straat gezet. Veltman had het ontslag niet verwacht.

Vervolg: Veltman heeft lovende woorden over voor Keizer

Donderdagochtend trainde de selectie ook nog onder Keizer, maar vervolgens gebeurde er van alles. ‘Dan kom je thuis en krijg je een belletje dat drie trainers op non-actief worden gezet. Ik werd gebeld door Edwin van der Sar en hij zei dat hij een gesprek met Hennie, Dennis en Marcel had gevoerd en dat de beslissing was genomen’, zei Veltman tegen De Telegraaf.



‘Ik schrok er een beetje van omdat het uit het niets kwam. Soms heb je weleens door dat de trainer het moeilijk heeft. Je weet natuurlijk als trainer dat je vaak als eerste de bons krijgt, maar nu was het wel een beetje uit het niets’, vervolgde de verdediger. Keizer kwam zaterdag nog even op bezoek. Veltman vond dat mooi.



‘Wel mooi dat hij afscheid kwam nemen van de spelers. Het was een half jaar waarin veel is gebeurd. Dennis en Hennie heb ik nog niet gezien, maar we hebben wel contact. Ik heb ze succes gewenst’, aldus Veltman.

