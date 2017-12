Sam Larsson: Heerenveen is een heel kleine club

Feyenoord-aanvaller Sam Larsson sloot de eerste competitiehelft goed af door in het duel met Roda JC Kerkrade (5-1 winst) drie assists te geven. Larsson kwam over van sc Heerenveen en is blij dat hij de overstap maakte.

Na een wat lastig begin, voelt Larsson dat hij in vorm begint te komen. ‘Met alle respect, maar Heerenveen is een heel kleine club. Ik was toe aan meer uitdaging. De stap naar Feyenoord is gegaan zoals ik vooraf had verwacht. Het was vooral een fysiek verhaal. We hebben hard gewerkt om mijn lichaam sterker te maken’, vertelde de Zweedse flankspeler tegen het ANP.



Larsson was ook blij met zijn assists. ‘Dit was een bijzondere kerstavond, eentje om te herinneren. Ik kijk al uit naar 2018. Dat moet mijn jaar worden’, vervolgde Larsson, die aan alles merkt dat Feyenoord een grote club is. ‘De concurrentie is groot, zo hoort dat ook bij een club als Feyenoord. Na de winterstop starten we met uitwedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht.’



‘Het biedt ons de kans om het gat naar de top te verkleinen. Alles is nog mogelijk, ook al staan we nu veertien punten achter op PSV. Het klinkt heel saai, maar we moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. We zitten nog in de beker en hebben alles om voor te vechten’, aldus Larsson.

