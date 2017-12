Ajax hoopt dat het na de feestdagen FC Utrecht-trainer Erik ten Hag als nieuwe hoofdtrainer kan presenteren. De directeur voetbalzaken van Ajax, Marc Overmars, hoopt met Utrecht snel een akkoord te bereiken over de afkoopsom, zo meldt het ANP maandag.

Vervolg: Ajax wil Ten Hag na de feestdagen presenteren

De club had gehoopt dat het Ten Hag nog voor de feestdagen kon presenteren, maar de clubs kwamen er niet uit tijdens de onderhandeling. Ten Hag zou graag naar Ajax vertrekken. In Amsterdam moet hij de ontslagen Marcel Keizer, die donderdag werd ontslagen, opvolgen. Keizer was pas een half jaar aan het roer bij Ajax.



Ten Hag ziet Ajax wel zitten, zo zei hij tegen de NOS: ‘Wie zou dat niet willen. Erik ten Hag zou dat ook een geweldige uitdaging vinden. Ajax is een aansprekende club, de meest fascinerende club in Nederland. Natuurlijk wil je daar heen.’

Ajax wil Ten Hag na de feestdagen presenteren

Een korte samenvatting: Ajax hoopt dat het na de feestdagen FC Utrecht-trainer Erik ten Hag als nieuwe hoofdtrainer kan presenteren. De directeur voetbalzaken van Ajax, Marc Overmars, hoopt met Utrecht snel een akkoord te bereiken over de afkoopsom, zo meldt het ANP maandag..