Veltman: Had het nog wel even aangedurft met Keizer

Het kalenderjaar 2017 zit erop voor Ajax, een terugblik moment voor de captain van de Amsterdammers Joel Veltman.

Die in gesprek met de NOS liet weten dat het een bewogen jaar was voor de Amsterdammers, met natuurlijk de dieptepunten het mislopen van het Europees voetbal, het ontslag van Keizer en de vroegtijdige uitschakeling in het bekertoernooi. 'Uiteindelijk toch wel met een beetje tevredenheid. De beker was een domper, maar door alle omstandigheden is het lekker dat je hier wint,' aldus aanvoerder Veltman.

'Het ontslag van Keizer kwam wel uit het niets, dat moesten we wel even verwerken. Ik vond het wel jammer. In de competitie hadden we een stijgende lijn te pakken met mooie resultaten tegen PSV en AZ. Uiteindelijk beslist de directie, maar de groep had het niet verwacht. Ik vond het jammer en had het nog wel even aan willen zien. We hadden juist de stijgende lijn te pakken.'

Zondag in het duel tegen Willem II zat interim trainer Reiziger op de bank, maar of Ten Hag de nieuwe trainer gaat worden blijft giswerk. 'Dat lees en hoor ik inderdaad ook, maar totdat hij in Portugal bij ons staat, geloof ik eigenlijk nog niks. We gaan lekker vakantie vieren en de directie gaat daarover beslissen.'

