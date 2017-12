Frenkie de Jong: Manchester City is mooi, maar veel te vroeg

Waar de jongeling Frenkie de Jong vorige week zijn contract verlengde bij Ajax, wordt hij veelvoudig gelinkt aan grotere Europese topclubs.

Vooralsnog houdt De Jong de boot af en wil hij bij Ajax blijven, naar eigen zeggen is de jongeling nog niet toe aan een stap over de grens. In gesprek met Ziggo laat hij weten: Ja, er is wel veel belangstelling, maar ik heb net mijn contract verlengd hier", aldus De Jong. "Als het goed is blijf ik nog wel effe bij Ajax dus. Op dit moment denk ik echt alleen aan Ajax. Ik wil me hier ontwikkelen, vaste basisspeler worden - op het middenveld vooral. Daarna zien we wel weer verder.'

De Engelse media linkt De Jong aan Manchester City, waarop de jongeling zelf zegt: 'Ik heb het ook gelezen ja, haha. Ik denk niet dat ik er al aan toe ben om in de basis te spelen bij Manchester City ofzo.'

