Achter de schermen blijft Martin van Geel bezig met een terugkeer van oud gedienden, zo wordt de naam van Robin van Persie steeds weer genoemd.

Vervolg: Van Geel hoopt stiekem nog steeds op terugkeer Van Persie

Of de spits deze winter terugkeert is niet veel over te zeggen, maar het houdt de gemoederen wel bezig in Rotterdam. 'Er is heel weinig uitgesloten in het voetbal, dus ook dit niet', zegt Van Geel tegen de NOS. 'Van Persie is een ongelooflijk icoon. Het zou mooi zijn als hij zijn carrière bij Feyenoord zou kunnen afsluiten. Of dat nu gebeurt durf ik niet te zeggen, maar we blijven daar op de achtergrond mee bezig.'

Jordy Clasie

Ook de naam van Jordy Clasie wordt genoemd, maar Van Geel geeft aan dat Feyenoord op die positie al voldoende is voorzien. 'Jordy is verhuurd aan Club Brugge en we hebben op zijn positie heel goede spelers staan, maar ook hij zit in ons achterhoofd. Wellicht komt hij ooit weer naar voren, want hij is iemand die absoluut nog een keer terug naar Feyenoord moet.'

Van Geel hoopt stiekem nog steeds op terugkeer Van Persie

Een korte samenvatting: Achter de schermen blijft Martin van Geel bezig met een terugkeer van oud gedienden, zo wordt de naam van Robin van Persie steeds weer genoemd..