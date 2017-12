interim coach Michael Reiziger zag Ajax zondag met 3-1 zegevieren op Willem II en daarmee het kalenderjaar positief afsluiten. Maar over de toekomst hield hij zich nog op de vlakte.

Vervolg: Reiziger laat niet veel los over eventuele Ten Hag als opvolger Keizer

'Ik ben vooral tevreden met de reactie die de ploeg gaf na de 1-1', zei de voormalig rechtsback tegenover FOX Sports. 'Die goal van Kluivert voelde als een soort bevrijding. Het publiek gaf daarop een reactie en de jongens pakten dat op. We begonnen nog wel goed met een aantal kansen, maar daarna zag je een rommelige tweede helft. Dan probeer je wat te forceren, maar daar had je dus blijkbaar een tegengoal voor nodig.'

Over de toekomstige coach van de Amsterdammers maakt Reiziger zich niet veel druk, 'Ik hoef niet af te wachten, want binnenkort komt er een beslissing over wie de trainer wordt en dan ga ik gewoon terug naar Jong Ajax.'

Waar de begoode opvolger wordt genoemd in de naam van Ten Hag, liet Reiziger weten: 'Hij is een goede trainer die bij verschillende clubs op niveau gewerkt heeft.'

Over de blessure van Klaas Jan Hutelaar kon Reiziger niet veel zeggen, 'het is even afwachten hoe het loopt' Waar ook zijn vervanger Dolberg in de slotseconden geblesseerd het veld af moest.

