Waar Karim El Ahmadi en spits Nicolai Jørgensen Feyenoord het met vlagen moeilijk zag hebben tegen Roda JC zondagmiddag, wisten de Rotterdammers toch met een grote zege te overwinnen.

Vervolg: El Ahmadi en Jorgenson houden hoop: Na winterstop op PSV jagen

Ondanks de mindere periode in het duel met Roda JC, wist Feyenoord met een vijfklapper afscheid te nemen van het kalenderjaar 2017. Karim El Ahmadi en spits Nicolai Jørgensen geloven echter nog plechtig in een stunt in 2018 en willen het koploper PSV dan ook moeilijker gaan maken na de winterstop.

De aanvoerder van de Rotterdammers begint, 'Ik dacht echt: dit wordt een grote uitslag', zei El Ahmadi na afloop tegen FOX Sports. 'Het had 5-0 kunnen staan bij rust. En dan beginnen we vervolgens de tweede helft niet goed en zetten we pas aan het eind weer aan. We laten het na om zulke teams af te slachten. Nu laat je ze weer terugkomen in de wedstrijd, maar gelukkig maken we nu zelf de kansen af.'

Waar de Rotterdammers nog 14 punten achterblijven bij koploper PSV, is aanvoerder El Ahmadi postief getemd. 'Hopelijk kunnen wij in de tweede helft van het seizoen een rol gaan spelen naar boven toe. PSV blijft maar winnen en dat moeten wij ook gaan doen en dan zien we het wel. We moeten nog zestien wedstrijden spelen. Het is nog niet gedaan.'

Ook de Deense spits Nicolai Jorgensen houdt vertrouwen, 'De titel is nog altijd het doel. We gaan op PSV jagen na de vakantie.' Waar de Deen ook inzag dat de blessures het moeilijk maakte in het begin van dit seizoen, We hadden een paar vervelende blessures in de ploeg. Dat was lastig en kostte ons het momentum dat we hadden.'

El Ahmadi en Jorgenson houden hoop: Na winterstop op PSV jagen

Een korte samenvatting: Waar Karim El Ahmadi en spits Nicolai Jørgensen Feyenoord het met vlagen moeilijk zag hebben tegen Roda JC zondagmiddag, wisten de Rotterdammers toch met een grote zege te overwinnen..