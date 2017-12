Gio: Het vertrouwen begint langzaamaan terug te komen

Feyenoord trainer Giovanni van Bronckhorst hield een goed gevoel over aan het gewonnen duel met Roda JC.

Waar de Rotterdammers de laatste weken aardig aan het vertrouwen hebben gewerkt, werd er in de laatste twee competitieduels maarliefst 12 keer gescoord. Tegen Sparta vorige week werd met maarliefst 0-7 gewonnen, terwijl Roda JC in eigen huis met een vijfklapper werd teruggestuurd.

In gesprek met FOX laat de oefenmeester van de Rotterdammers weten dat het vertrouwen langzaam terug begint te komen. 'Je ziet dat we met name achterin meer vastigheid krijgen en we minder hoeven te wisselen. Het vertrouwen komt weer terug. De reeks en de overwinning op Napoli hebben ons heel goed gedaan.'

Feyenoord wil deze lijn in 2018 doorpakken, 'Dit voelt goed. We zitten in een fase die bij ons hoort. We moeten het na de winterstop weer oppakken en daarin stappen zetten. Bij de start van de competitie op 8 januari hebben we meer mensen terug. De selectie is dan bijna compleet. We kunnen de tweede helft van het seizoen met frisse en veel moed tegemoet zien.'

Maar er zijn ook nog genoeg aandachtpunten voor Feyenoord, 'We hadden het eerder kunnen en moeten afmaken', zei de Feyenoord-trainer, die ook ongelukkig was met de onverwachte en ook onnodige tegentreffer. 'En de 2-1 die valt... Dat is ons de laatste weken en maanden te vaak overkomen.'

