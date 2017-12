Feyenoord heeft zondagmiddag in eigen huis een gemakkelijke middag gehad, tegen Roda JC werd met 5-1 gewonnen in de eigen Rotterdamse Kuip.

Vervolg: Feyenoord gaat winterstop in met 5-1 zege op Roda JC

Voor Feyenoord wordt het kalenderjaar 2017 daarmee positief afgesloten, de club die in 2017 het zo felbegeerde landstitel wist binnen te halen na 18 jaar wachten. Maar het seizoen is voor de Rotterdammers slecht begonnen, waar nu weer licht aan het einde van de tunnel zichtbaar is.

Thuis tegen Roda JC werd er al binnen een minuut de openingsgoal op het bord gezet door de Deen Nicolai Jørgensen, die wellicht de mooite goal mocht binnentikken na het hakje van Larsson na voorbereidend werk van Berghuis.

Feyenoord leek de smaak te pakken te hebben, want binnen 4 minuten was het Jens Toornstra die de tweede Rotterdamse goal in het dak van het doel joeg. Maar na de storm aan kansen ging het voor Feyenoord een tandje lager, waardoor Roda JC weer rustig in het duel geloofde.

In de tweede heflt vergat Feyenoord de score verder uit te laten lopen, waardoor huurling Simon Gustafson de spanning voor even terugbracht in de Kuip door de 2-1 aan te tekenen. Slecht verdedigend werk van Roda JC zorgde ervoor dat de Limburgers al weer snel tegen de marge van 2 aankeken na een rake treffer van Vilhena.

Berghuis zorgde voor het slotakkoord van 2017, de buitenspeler zorgde met de 4-1 en de 5-1 voor een comfortable zege.

