Ajax kent zege onder Reiziger en sluit 2017 af met winst op Willem II

Ajax nam het zondagmiddag op tegen Willem II. Ajax, wat nog herstellende is van het ontslag van onder meer Marcel Keizer, moest dus een nieuwe coach hebben en daarom traden Michael Reiziger en Winston Bogarde dus aan als hun opvolgers. Het beloofde dus een heel ander soort wedstrijd te worden door de nieuwe staf.

En dat was direct te merken aan het spel van Ajax in de eerste helft; Ajax speelde aanvallend goed maar miste nog teveel kansen om op voorsprong te kunnen komen. Hakim Ziyech en David Neres speelde erg goed voetbal en vooral de laatste liet zien dat hij het in zich had. Toch verzuimde Ajax kans op kans en moest Ajax tevens vlak voor rust Klaas-Jan Huntelaar naar de kleedkamer sturen vanwege een blessure, de Deense jongen Kasper Dolberg was zijn vervanger in het punt van de aanval. Bij Willem II vielen Fran Sol en Ismail Azzaoui op met goed spel en Ajax kreeg dan ook enkele kansen tegen, hoewel de mannen uit Tilburg niet goed omgingen met hun kansen, tot ergernis van trainer Erwin van de Looi.

Net na de rust was daar echter een mooie kans van die Spaanse Sol die de bal perfect aangespeeld kreeg van de zwalkende Konstantinos Tsimikas. De speler had met een assist maar één lichtpuntje in deze wedstrijd. Sol kreeg de bal perfect van de speler en kon hem er keihard in rammen, André Onana had geen weerwoord; 0-1 Willem II.

Daarna braken er slechte minuten aan van Ajax, de club zag het niet meer zitten en verloor de ene na de andere bal, Joël Veltman en Mitchell Dijks speelden al de hele wedstrijd niet bijster goed en vooral die twee hadden last van de druk van Willem II. Toch wilde de voorhoede van Ajax nog wel en na de wissel waarin Siem de Jong erin kwam, nam de druk van Ajax weer toe en besloot Justin Kluivert maar eens uit te halen, het was waarschijnlijk het eerste mooie afstandsschot van de wedstrijd maar wat vloog die bal er mooi in, Kluivert schiet de Amsterdammers weer naast hun tegenstander.

En dan is het alles of niets voor Ajax, Reiziger moest en zal die drie punten binnen hengelen om met trots het stokje door te kunnen geven aan Erik ten Hag en dat leek ook te gaan lukken. Dolberg kreeg na een geweldige solo van de Braziliaanse Neres een mooie pass en de Deen kon de bal er simpelweg inlopen. Neres gooide er daarna nog wat mooie acties uit en bekroonde zich direct tot een lieveling van de tweede helft. Het publiek was onder de indruk van de snelle ommekeer, wat natuurlijk niet altijd lukt aan de kant bij Ajax bij een achterstand.

Wanneer Ziyech en De Jong er vervolgens óók zin in krijgen wordt het helemaal leuk voor de club, De Jong kan de bal mooi meegeven met een hakje aan Neres en die schiet de bal er simpel in. Ajax wint in eigen huis met 3-1 en houdt het verschil met PSV dus op vijf punten.

