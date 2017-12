Ajax ontsloeg donderdag trainer Marcel Keizer, maar hij lag al enige tijd onder vuur. De duels met sc Heerenveen (0-4 winst, 1 oktober) en PSV (3-0 winst, 10 december) hadden hem al fataal kunnen zijn. Door goede resultaten mocht hij echter blijven. Technisch directeur Marc Overmars zou er helemaal niet blij mee zijn geweest.

Vervolg: Jansma: Overwinning op PSV kwam Overmars slecht uit

‘Betrokkenen zeggen dat zelfs de overwinning op PSV Overmars heel slecht uitkwam. Bij wijze van spreken was hij zelfs chagrijnig van die overwinning’, zei Kees Jansma, presentator van FOX Sports. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, over het ontslag van Keizer: ‘Dat kon hij nu pas. Ajax had een hele goede serie. Op een gegeven moment winnen ze van PSV, dat was ook een do or-die wedstrijd. Als ze tegen PSV punten hadden verspeeld, dan zou Keizer al eerder vertrokken zijn.’



FC Utrecht-trainer Erik ten Hag moet Keizer opvolgen. Overmars en Ten Hag kennen elkaar nog van hun tijd bij Go Ahead Eagles. ‘Ten Hag heeft vaker contact gehad met Overmars. Hij is een klankbord voor Ten Hag, die relatie is er natuurlijk. Aanvankelijk was Van der Sar ook tegen de aanstelling van Keizer. Die is overgehaald door Dennis Bergkamp om het wel te doen. Bosz ging zo laat weg, dat ze geen tijd hadden om uitgebreid met een nieuwe trainer te praten. Toen hebben ze gezegd ‘we nemen Keizer, die hebben we een jaar gezien, we weten wat die kan.’ Van der Sar was er niet echt van overtuigd en in de loop van de maanden is hij overstag gegaan en aan de kant van Overmars komen te staan’, aldus Driessen. Keizer werd doorgeschoven vanuit Jong Ajax.

