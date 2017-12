Phillip Cocu, trainer van PSV, verwacht niet dat zijn topscorer Hirving Lozano al in de winterstop vertrekt bij de club. Lozano speelt sinds de zomer voor PSV, maar speelt erg goed. Hij is ook topscorer van de Eredivisie met elf goals. Zaterdag scoorde hij tegen Vitesse (2-1) één keer en gaf hij een assists.

Vervolg: Cocu denkt dat PSV Lozano niet kwijtraakt in winterstop

De van Pachuca overgekomen Lozano scoorde in de vier voorgaande Eredivisie-duels niet. Cocu daarover: ‘De vorige duels was hij ook dreigend, alleen pikte hij toen zijn goal niet mee. Ik vind het te voorbarig om te spreken van een mindere fase.’



Cocu gaat er niet vanuit dat Lozano al in de winterstop vertrekt bij de club uit Eindhoven. ‘We zullen er alles aan doen om hem bij PSV te houden, en die intentie heeft hij ook. Ik ben niet bang dat hij in de winterstop al vertrekt’, aldus Cocu tegen FOX Sports.

