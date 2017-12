Cocu verrast door ontslag Keizer

Voor PSV-trainer Phillip Cocu kwam het ontslag van Ajax-trainer Marcel Keizer als een verrassing. Dit zei Cocu na afloop van de laatste wedstrijd van 2017 tegen Vitesse (2-1 winst).

‘Ik had dat niet verwacht, nee. Zo kort voor de winterstop, dan houd je daar eigenlijk geen rekening mee. Hij heeft ook een aantal goede resultaten gehaald daarvoor. Maar goed, ik zit daar niet in de leiding. Ik weet niet wat er speelt of waar de keuzes op gebaseerd zijn’, zei Cocu tegen NOS. Cocu vindt het niet leuk voor zijn collega.



‘Het is nooit leuk als een collega ontslagen wordt. Een ontslag is voor niemand prettig en het is een slecht gevoel, maar de voetbalwereld zit zo in elkaar. Daar krijgt denk ik iedereen die coach is een keer mee te maken’, aldus Cocu.

