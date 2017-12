PSV wil in de winterstop een verdediger halen die ook als linksback kan spelen. Bij FOX Sports kwam zaterdag de naam van Crystal Palace-speler Jaïro Riedewald naar voren als mogelijke versterking. Analist Ronald de Boer denk dat Riedewald, die afgelopen zomer van Ajax naar Crystal Palace vertrok, een goede optie is voor PSV.

Vervolg: De Boer ziet Riedewald als optie voor PSV: Kan daar goed spelen

De Boer denkt echter niet dat Riedewald linksback wil spelen. ‘Riedewald kan daar heel goed spelen, maar ik denk dat hij daar mentaal nooit echt voor gaat. Gaat hij daar niet voor, dan moet je hem niet halen. Ik heb altijd het gevoel dat hij liever centraal wil spelen’, zei De Boer bij FOX Sports.



“Dat is meer een positie die iets belangrijker is in het elftal. Als hij dat niet wil, moet je hem niet halen. Ik heb het gevoel dat hij liever centraal wil spelen’, aldus De Boer over Riedewald, die naar Crystal kwam op voorspraak van de ontslagen trainer Frank de Boer. Aan het begin kwam hij geregeld aan spelen toe, maar inmiddels zit hij vaak op de tribune onder Roy Hodgson.

De Boer ziet Riedewald als optie voor PSV: Kan daar goed spelen

Een korte samenvatting: PSV wil in de winterstop een verdediger halen die ook als linksback kan spelen. Bij FOX Sports kwam zaterdag de naam van Crystal Palace-speler Jaïro Riedewald naar voren als mogelijke versterking. Analist Ronald de Boer denk dat Riedewald, die afgelopen zomer van Ajax naar Crystal Palace vertrok, een goede optie is voor PSV..