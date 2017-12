Juventus won zaterdag de topper in de Serie A tegen AS Roma met 1-0. Medhi Benatia scoorde de goal voor Juventus, de nummer twee. Bij AS Roma, de nummer vier van Italië, stond Kevin Strootman in de basis.

Vervolg: VIDEO: Samenvatting: Juventus - AS Roma

VIDEO: Samenvatting: Juventus - AS Roma

Een korte samenvatting: Juventus won zaterdag de topper in de Serie A tegen AS Roma met 1-0. Medhi Benatia scoorde de goal voor Juventus, de nummer twee. Bij AS Roma, de nummer vier van Italië, stond Kevin Strootman in de basis..