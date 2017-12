Erik ten Hag lijkt naar Ajax te vertrekken om daar trainer te worden. FC Utrecht en Ajax moeten eerst nog praten over een transfersom en Ten Hag moet dan ook nog rondkomen met Ajax, maar zelf zou hij naar Ajax willen.

Vervolg: Ten Hag wil maar Ajax: Fascinerende club

‘Of ik de wil heb om trainer van Ajax te worden? Wie niet? Ook Erik ten Hag zou dat een geweldige uitdaging vinden. Ajax is een aansprekende club, de meest fascinerende club in Nederland. Natuurlijk heb je daar interesse in’, zei Ten Hag tegen de NOS.



Utrecht zal zondag met Ajax gaan praten. ‘Ik ga niet praten met Ajax morgen. Het is aan de clubs. Als Ajax interesse heeft, moeten ze zich melden bij FC Utrecht. Daar sta ik volkomen buiten’, aldus Ten Hag, die de ontslagen Marcel Keizer moet opvolgen bij Ajax. Naast Ten Hag wil Ajax Alfred Schreuder aantrekken als assistent-trainer. Hij werkt nu in die rol bij Hoffenheim. Naast Keizer werden ook de assistenten Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman ontslagen.

Ten Hag wil maar Ajax: Fascinerende club

Een korte samenvatting: Erik ten Hag lijkt naar Ajax te vertrekken om daar trainer te worden. FC Utrecht en Ajax moeten eerst nog praten over een transfersom en Ten Hag moet dan ook nog rondkomen met Ajax, maar zelf zou hij naar Ajax willen..