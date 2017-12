VIDEO: Alba zet Modric te kijk met pass

FC Barcelona-back Jordi Alba viel in El Clásico tegen Real Madrid niet alleen in verdedigend opzicht ook, maar in aanvallend opzicht. Zo gaf hij een fraaie pass op Andrés Iniesta met een hakbal, die door de benen van Real Madrid-speler Luka Modric ging. Wat een heerlijke pass!

