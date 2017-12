Lozano tegen Vitesse opnieuw goud waard voor PSV

PSV heeft 2017 afgesloten met een degelijke 2-1 overwinning op Vitesse. Grote man aan de zijde van de Eindhovenaren was opnieuw Hirving Lozano, die met een doelpunt en een assist beslissend was. Door de winst zet PSV naaste belager Ajax voor ten minste één dag op acht punten.

In de eerste helft nam PSV meteen het initiatief, maar tot grote uitgespeelde kansen leidde dat niet. De Eindhovenaren kenden een veldoverwicht en een aantal gevaarlijke schoten van met name Lozano, maar de Mexicaan vond Vitesse-goalie Remko Pasveer op zijn weg. Vitesse loerde op de counter en op fouten in de defensie van de koploper. Na een half uur vond het team van Henk Fräser waar het naar zocht: Jeroen Zoet bracht Daniel Schwaab zodanig in de problemen dat Milot Rashica Vitesse op voorsprong kon zetten. Zoet maakte zijn fout echter goed met een puike redding. Het bleek slechts uitstel van executie voor PSV want twee minuten later scoorde Vitesse alsnog. Een lange bal van achteruit werd door Linssen over Zoet gewipt, waarna Tim Matavz het laatste zetje gaf: 0-1. Twee minuten voor rust trok PSV echter de stand alweer gelijk. Hirving Lozano legde een vrije trap panklaar op het hoofd van Daniel Schwaab, die via de grond raak kopte.

In het tweede bedrijf wilde PSV de wedstrijd zo snel mogelijk naar zijn hand zetten. Dat resulteerde in de 53e minuut na een mooie aanval op het middenveld in de voorsprong voor de koploper. Marco van Ginkel bracht de bal bij Bart Ramselaar, die het leer vervolgens zeer fraai klaarlegde voor Hirving Lozano. De Mexicaan schoot vanaf 17 meter in een keer verwoestend raak: 2-1. Het was het elfde doelpunt voor ´El Chucky` in vijftien wedstrijden. In de 83e minuut leek Vitesse nog langszij te komen via opnieuw Matavz, maar de Sloveense spits werd terecht teruggefloten voor buitenspel. Luuk de Jong trachtte met een spectaculaire volley in de 92e minuut zijn honderste doelpunt in dienst van PSV te maken, maar de bal scheerde net over kruising.

Door de overwinning gaat PSV de winterstop in met minstens vijf punten voorsprong op Ajax. Mochten de Amsterdammers morgen niet winnen van Willem II, dan loopt dat aantal nog verder op.

