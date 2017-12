PSV wil in de winterstop nog een verdediger halen die zowel linksback als centraal achterin kan spelen, maar Terenco Kongolo zal de club niet versterken volgens Voetbal International. PSV kreeg de speler van AS Monaco aangeboden, maar PSV besloot het af te wijzen.

Vervolg: PSV wees aangeboden Kongolo af

VI-journalist Marco Timmer meldt op zijn Twitter dat Kongolo is aangeboden, maar dat PSV niet wilde. De 23-jarige Kongolo kwam afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro over van Feyenoord, maar bij Monaco speelt hij niet veel. De Franse club wil Kongolo wel verhuren, maar PSV zal dus niet zijn nieuwe club worden volgens VI.



PSV zoekt een nieuwe verdediger, maar mogelijk wil de Eredivisie-koploper alleen een speler definitief vastleggen in plaats van huren. Kongolo speelde pas drie competitieduels voor Monaco dit seizoen. Afgelopen woensdag stond hij nog wel in de basis in het competitieduel met Stade Rennes.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="nl"><p lang="nl" dir="ltr">Is aangeboden, <a href="https://twitter.com/hashtag/PSV?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PSV</a> wilde niet... <a href="https://t.co/tOJzpiYZPC">https://t.co/tOJzpiYZPC</a></p>— marco timmer (@marcotimmer) <a href="https://twitter.com/marcotimmer/status/944655895031697408?ref_src=twsrc%5Etfw">23 december 2017</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

PSV wees aangeboden Kongolo af

Een korte samenvatting: PSV wil in de winterstop nog een verdediger halen die zowel linksback als centraal achterin kan spelen, maar Terenco Kongolo zal de club niet versterken volgens Voetbal International. PSV kreeg de speler van AS Monaco aangeboden, maar PSV besloot het af te wijzen..