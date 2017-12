Ajax lijkt moeite te moeten doen om trainer Erik ten Hag te kunnen weghalen bij FC Utrecht. Ten Hag zou voor 700.000 euro gekocht kunnen worden, maar die clausule geldt pas vanaf na dit seizoen, meldt FOX Sports. Als Ajax hem nu wil halen, kan de club uit de Domstad meer vragen als het wil.

Vervolg: Ten Hag: Daar ga ik niet over

Ajax en Utrecht zullen zondag gaan praten over Ten Hag, die Marcel Keizer moet opvolgen. ‘Ik weet niet of de clubs gaan onderhandelen en daar ga ik ook niet over. Dat is aan hen. Ik doe geen inhoudelijke mededelingen over mijn contract’, zei de coach tegen FOX Sports.



Frans van Seumeren, grootaandeelhouder van Utrecht, zei vrijdag tegen de NOS: ‘Als we als drie volwassen partijen met elkaar rond de tafel gaan zitten, moet er nog wel even stevig onderhandeld worden, maar dan komen we er zeker uit. We hebben een half jaar geleden al op deze situatie ingespeeld door Jordy Zuidam als technisch directeur te benoemen. Dus op dat vlak valt er geen gat.’

Ten Hag: Daar ga ik niet over

Een korte samenvatting: Ajax lijkt moeite te moeten doen om trainer Erik ten Hag te kunnen weghalen bij FC Utrecht. Ten Hag zou voor 700.000 euro gekocht kunnen worden, maar die clausule geldt pas vanaf na dit seizoen, meldt FOX Sports. Als Ajax hem nu wil halen, kan de club uit de Domstad meer vragen als het wil..