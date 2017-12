NAC Breda heeft in strijd tegen degradatie een mooie overwinning gepakt. Thuis won het met 3-1 van FC Utrecht, waar trainer Erik ten Hag mogelijk voor het laatst op de bank zat. Ajax wil hem overnemen van FC Utrecht.

Vervolg: NAC pakt belangrijke punten tegen FC Utrecht

FC Utrecht begon goed, maar het kreeg geen grote kansen. NAC Breda werd daarentegen steeds sterker en Rai Vloet was dichtbij een goal. Zijn poging werd echter van de lijn gehaald door Mark van der Maarel. Na 26 minuten scoorde NAC alsnog de 1-0. Verdediger Pablo Marí kopte raak uit een zeer goede voorzet van linksback Angelino.



Na de rust was Utrecht sterker, maar na een counter wist spits Thierry Ambrose de 2-0 te maken nadat Giovanni Korte goed aflegde. Voormalig NAC-spits Cyriel Dessers scoorde een paar minuten de aansluitingstreffer, maar uiteindelijk leverde het niks op. In blessuretijd besliste Angelino het duel door een vrije trap hard binnen te knallen.



NAC heeft nu vijf punten meer dan nummer zeventien Sparta Rotterdam en nummer achttien Roda JC Kerkrade. Zij komen zondag nog wel in actie. Verder heeft Sparta nog een duel tegoed. FC Utrecht is de nummer zes.

