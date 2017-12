FC Barcelona heeft Real Madrid op zijn plek gezet. Barcelona won El Clásico met ruime cijfers: 0-3. Voor Real is dat een flinke klap, daar ze nu veertien punten minder hebben dan de rivaal, dat fier eerste staat in La Liga.

Vervolg: Barcelona zet Real Madrid te kijk in eigen huis

Aan het begin van de wedstrijd zat Real er bovenop en het kreeg ook een paar kansen. Een doelpunt van Cristiano Ronaldo werd afgekeurd vanwege buitenspel. Ronaldo kreeg meer kansen, zo gaf Toni Kroos een goede voorzet, maar de sterspeler maaide over de bal heen waardoor de kans was verkeken. Paulinho was voor Barcelona twee keer dichtbij de 0-1 na goede acties van de ster van Barcelona, Lionel Messi, maar Real-doelman Keylor Navas redde. Vlak voor de rust scoorde Real bijna de 1-0, maar Karim Benzema kopte op de paal na een voorzet van Marcelo.



In de tweede helft was het spelbeeld anders. Na 55 minuten scoorde Luis Suárez de 0-1. Ivan Rakitic en Sergio Roberto zorgden ervoor dat Suárez vrij voor Navas kwam: 0-1. Na de goal van Barcelona was Real van slag. Zo ontsnapte Sergio Ramos aan rood na een tik op Suárez. Vlak erna kreeg Real toch een rode kaart. Na een scrimmage raakte Suárez de paal, maar vervolgens maakte Dani Carvajal hands op de doellijn waardoor hij rood kreeg. Messi benutte de pingel: 0-2.



Bij Real kwamen Gareth Bale en Marco Asensio in de ploeg en het kreeg nog wel kansen, maar Marc-André ter Stegen keepte goed. In de blessuretijd maakte Aleix Vidal er nog 0-3 van. Barcelona heeft nu veertien punten meer dan Real, dat nog een duel minder gespeeld heeft. De voorsprong van Barcelona op nummer Atlético Madrid is ook al negen punten.

Barcelona zet Real Madrid te kijk in eigen huis

Een korte samenvatting: FC Barcelona heeft Real Madrid op zijn plek gezet. Barcelona won El Clásico met ruime cijfers: 0-3. Voor Real is dat een flinke klap, daar ze nu veertien punten minder hebben dan de rivaal, dat fier eerste staat in La Liga..