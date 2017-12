Erik ten Hag, de trainer van FC Utrecht, moet de nieuwe coach van Ajax worden en hierdoor wordt AZ-trainer John van den Brom weer gepasseerd. De oud-speler en jeugdtrainer van Ajax zit er echter niet zo mee. Hij had ook niet verwacht dat Ajax hem zou benaderen na het ontslag van trainer Marcel Keizer.

Vervolg: Van den Brom reageert: Ze zoeken het maar uit daar bij Ajax

‘Nee, want die keren zijn er daarvoor ook al geweest. En toen kwam er ook niets, dus nu ook niet’, zei Van den Brom tegen FOX Sports. Dat hij met AZ hoger staat dan FC Utrecht zegt Van den Brom niks. ‘Ja, maar goed. Ze zoeken het maar uit daar’, vervolgde de coach met een glimlach.

‘Ik zit hier goed, dat weten we. Ik heb helemaal geen zin om daar over te praten en over na te denken. Omdat je hier zoveel plezier hebt. Met de jongens, in de club. Dat is ook belangrijk’, aldus Van den Brom.

Van den Brom reageert: Ze zoeken het maar uit daar bij Ajax

Een korte samenvatting: Erik ten Hag, de trainer van FC Utrecht, moet de nieuwe coach van Ajax worden en hierdoor wordt AZ-trainer John van den Brom weer gepasseerd. De oud-speler en jeugdtrainer van Ajax zit er echter niet zo mee. Hij had ook niet verwacht dat Ajax hem zou benaderen na het ontslag van trainer Marcel Keizer..