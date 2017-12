Blind zeer kritisch op Ajax: Nooit geloofd in de constructie

Danny Blind heeft Ajax een trap gegeven. De oud-bondscoach heeft kritiek geuit op de constructie die Ajax de laatste jaren hanteert. Volgens Blind is de fluwelen revolutie, die jaren geleden onder invloed van Johan Cruijff werd opgezet, niet gelukt.

‘Ik heb sowieso nooit geloofd in de constructie zoals die de laatste vier à vijf jaar gehanteerd wordt bij Ajax. Ik vind dat er duidelijkheid moet zijn over wie waar verantwoordelijk voor is en dat, dat ook afgekaderd moet zijn zodat je er mensen verantwoordelijk voor kunt houden’, zei Blind tegen Ziggo Sport. Over het Technisch Hart, een adviesorgaan van enkele Ajax-mensen die over het technische gedeelte van de club, is Blind niet te spreken.



Er zijn al aardig wat mensen ontslagen sinds het in 2015 begon te rommelen in het Technisch Hart. Wim Jonk, oud hoofd opleidingen, werd in 2015 weggestuurd en Dennis Bergkamp, assistent-trainer, werd donderdag ontslagen. Toen werden ook trainer Marcel Keizer en assistent-trainer Hennie Spijkerman ontslagen.



“Dat is ook wel gebleken. Als ik nu de pers moet geloven, dan heeft Marc Overmars (directeur spelersbeleid, red.) daar vanaf begin af aan niet achtergestaan en wilde hij een andere richting op”, aldus Blind, die bij Ajax werkte als onder meer speler, assistent-trainer en technisch directeur. Nu zitten er in het Technisch Hart algemeen directeur Edwin van der Sar, directeur spelersbeleid Marc Overmars en hoofd opleiding Saïd Ouaali.

