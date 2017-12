Louis van Gaal denkt dat Manchester United-verdediger annex middenvelder Daley Blind een goede versterking is voor FC Barcelona. De 27-jarige Blind heeft een aflopend contract bij United en zou in de winterstop mogen vertrekken. Door Spaanse media wordt Blind, die bijna niet meer in actie komt voor United, gelinkt aan de topclub FC Barcelona.

Vervolg: Van Gaal ziet in Blind een FC Barcelona-speler

‘Daley is zeker een FC Barcelona-speler. Qua niveau en qua speelwijze past hij hier meer dan in Engeland. Inschuivende libero, verdedigende middenvelder of aanvallende linksback…Hij kan het allemaal invullen’, zei Van Gaal, die zelf in de periode medio 2014 tot medio 2016 bij United samenwerkte met Blind, tegen Ziggo Sport.



‘Blind kan beter naar Barcelona gaan en op dit niveau spelen, dan bij Manchester soms helemaal niet op de bank zitten bijvoorbeeld. Hier zal hij altijd op de bank zitten. Ik denk, omdat hij op meerdere posities kan spelen, best wel geschikt kan zijn’, aldus Van Gaal.

