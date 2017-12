PEC aanvoerder Bram van Polen zette vrijdag zijn krabbel onder een verlenging bij PEC Zwolle, waar hij voorlopig dus nog in Zwolle actief blijft.

Vervolg: PEC kan aanvoerder transfervrij zien vertrekken door clausule

Na afloop van het verloren duel tegen ADO Den Haag liet Van Polen weten: 'Ik heb een clausule in mijn contract laten opnemen. Dat is welbekende 'Wout Brama-clausule'. Mocht er een club uit Australië komen, dan zou ik er transfervrij in de zomer naartoe kunnen.'

Waar Van Polen er geen geheim van maakt nog ooit terug te willen naar Australie, lijkt er met zijn clausuel rekening te zijn gehouden met een eventueel toekomstplan voor de captain van PEC Zwolle.

