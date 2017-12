Het verhaal van het broodje kroket van Kramer gaat viral, nu komt ook een sportarts aan het woord.

Vervolg: Arts legt uit: Er bestaat geen gezond broodje kroket

'Hoe erg is een broodje kroket in je mik duwen als je met je 1,95 meter wellicht de tweede helft van een voetbalwedstrijd in moet? Het helpt niet, tenzij je héél gelukkig wordt van 'n kroket.'

Van een broodje kroket ga je echt neit beter voetballen, dat is een mythe. 'Het hangt een beetje van de persoon af'', begint sportarts Suzan de Jonge van Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil.'

'Maar nee, een broodje kroket is vooral vet en dat betekent een gevulde maag. Het beste verbrandingsmiddel voor je lichaam zijn koolhydraten. Vet verbranden kóst je lichaam juist energie. Dus de balans slaat al gauw negatief uit, het zal je iets schelen in kracht en explosiviteit. Hoeveel procent? Dat durf ik echt niet te zeggen, gewoon iets.'

Maar de arts weet ook nuance aan te brengen, 'Bij duursporten als wielrennen of hardlopen kan je, als je in een heel rustig tempo gaat, ook op vetverbranding vooruit. Maar bij voetbal kan dat eigenlijk niet.'

'Wat wel zou kunnen'', zegt De Jonge met veel voorzichtigheid, ,,is dat je zó gelukkig wordt van een broodje kroket, dat je er zó naar snakte, dat je vleugels krijgt. Maar dat is puur tussen je oren. Bovendien: als een speler een broodje kroket eet tijdens de rust, geeft dat ook weinig vertrouwen in de rest van het voedingspatroon van deze topsporter.'

Wel wordt natuurlijk de banaaf genoemd als energiebom, maar de arts gaat verder. 'Ongezonde kroketten bestaan niet'', begint hij. ,,Maar dan wel binnen een normaal voedingspatroon. Dan af en toe een kroket? Moet kunnen. Ik vraag me trouwens af: zou Kramer geschorst zijn als het een broodje kaas was. Kroket heeft de naam, maar kaas is net zo slecht.'

'Voor een topsporter? Ik zou een kroket niet aanraden. En zéker niet vlak voor of tijdens een wedstrijd. Dan is alles wat je eet slecht, want je lichaam krijgt de tijd niet om het te verbranden. Zélfs als je de hele dag niks hebt gegeten, helpt een kroket niks, want je hele voedingspatroon voor de wedstrijd is allang verpest.'

Arts legt uit: Er bestaat geen gezond broodje kroket

Een korte samenvatting: Het verhaal van het broodje kroket van Kramer gaat viral, nu komt ook een sportarts aan het woord..