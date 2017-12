Ten Hag te spreken over Overmars: Dat doe je bij betrouwbare mensen

Erik ten Hag, de trainer van FC Utrecht, heeft een goede band met Marc Overmars, de directeur voetbalzaken van Ajax. Dat Ajax Ten Hag wil als opvolger van de ontslagen Marcel Keizer is dan ook niet zo goed.

‘Marc en ik hebben in het verleden natuurlijk tegen elkaar gespeeld. Bij Go Ahead Eagles kwam ik hem in de procedure naar mijn aanstelling toe tegen. Hij was transparant dat hij naar Ajax ging, maar bleef bij Go Ahead betrokken, omdat dat ook een beetje zijn club is’, zei Ten Hag tegen De Telegraaf.



In het seizoen 2012/2013 was Ten Hag de trainer van Go Ahead Eagles. Mede op voorspraak van Overmars, die toen commissaris voetbalzaken was bij de club, kwam Ten Hag naar Deventer. Na de promotie naar de Eredivisie vertrok Ten Hag naar Bayern München II. Sinds 2015 staat hij bij Utrecht aan het roer. Sinds zijn vertrek bij Go Ahead heeft Ten Hag altijd contact gehad met Overmars.



‘We hebben altijd een prettig contact gehouden en hebben wel een klik. In de voetballerij heb je niet veel mensen waarmee je kunt klankborden. Met Marc heb ik veel contact gehad. We leggen dingen bij elkaar neer om te toetsen. Dat doe je bij betrouwbare mensen en dat is Marc’, aldus Ten Hag.

