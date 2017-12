Oud PSV middenvelder Davy Pröpper geeft in gesprek met VI tekst en uitleg waarom afgelopen zomer vertrok naar het Engelse Premierschip.

Vervolg: Pröpper legt twijfel uit: Toen kwam ineens Brighton

Waar de middenvelder de leider wilde zijn bij PSV, ging het ineens toch snel na de uitschakeling in het Europese voetbal voor de Eindhovenaren dit seizoen. Cocu wilde ineens gaan rouleren op het middenveld, waardoor Propper liet weten: 'Zijn theorie was dat we veel wedstrijden in korte tijd zouden spelen. Daar kon ik nog wel begrip voor opbrengen, maar ik had niet verwacht dat ik er een dag later meteen naast zou staan', legt Pröpper uit. 'Ik had twee jaar lang alles gespeeld. Misschien dacht ik wel meer krediet te hebben…'

Waar de middenvelder in eerste instantie geen reden had tot vertrek, werd hij aan het twijfelen gebracht. En toen kwam ineens Brighton. ''Er zullen zeker mensen zijn die me voor gek hebben verklaard. Misschien is het een zeker risico, maar soms moet je gekke dingen doen. Dit is wel de Premier League.'

Waar Davy Propper wekelijks geniet van het spelen op een hoger niveau, 'Je speelt Champions League-wedstrijden maar dan bijna elke week. Natuurlijk bestaat er een kans dat je degradeert, maar in deze competitie weet je het nooit zeker. Ben je bij een club als Swansea veiliger dan? Het zijn ook vaak grote clubs die degraderen. En ik wil het eigenlijk niet zo hard zeggen, maar zelfs het Championship is op dit moment beter dan de Eredivisie.'

