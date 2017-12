V.h Schip: Zaak om geen paniek te zaaien, nu doorpakken

PEC Zwolle sloot de eerste helft van het seizoen niet bepaald in stijl af, in Den Haag werd met 4-0 verloren van ADO Den Haag, waardoor de ploeg van Van het Schip met een kater de kerst in gaat.

Het verrassende PEC Zwolle kwam vrijdagavond gehavend voor de dag tegen ADO, waar het geen schijn van kans had. Van het Schip miste een aantal sterkhouders in het duel met ADO, wat goed te merken was. 'Gezien de uitslag kan je dat concluderen. Maar je weet van tevoren niet hoe dat uitpakt en het heeft niet goed uitgepakt. Desondanks hebben we in het begin redelijk goed gespeeld, met King(sley Ehizibue, red.) zijn we gevaarlijk geworden. Het fundament dat er normaal is, valt weg. Dan zie je dat het moeilijk is.'

'Het is nooit leuk om te verliezen, maar we moeten ook wel reëel zijn', vervolgde de trainer. 'We kijken gewoon naar alle wedstrijden die we gespeeld hebben, daarin hebben we het hartstikke goed gedaan. Vandaag is een flinke tegenvaller, maar dat heeft ook zijn redenen. Er waren veel spelers niet bij die normaal spelen. Bovendien haakten Ryan (Thomas, red.) vanochtend en Mustafa (Saymak, red.) vlak voor de aftrap af. Dan weet je dat het weleens een moeilijke avond kan worden.'

Voor PEC is het nu zaak om niet bij de pakken neer te gaan zitten, 'We moeten er geen drama van maken. Het is een flinke nederlaag en ADO heeft gewoon verdiend gewonnen, maar wij kunnen terugkijken op een geweldige eerste seizoenshelft.'

Voor PEC is het ook zaak om de ploeg bij elkaar te halen en geen sterkhouders te laten vertrekken in de winter, 'We zijn er niet bang voor. We zullen zo goed en kwaad als we kunnen iedereen binnenboord houden', aldus Van 't Schip. 'Als er echt een goed bod komt, is het logisch dat daarover gesproken wordt en er een jongen weggaat.'

Ook doelman Boer sloot zich aan bij zijn coach, dat de eerste seizoenshelft goed voor de dag is gekomen. 'We hebben hartstikke goed voetbal laten zien, geweldige thuiswedstrijden gespeeld en staan vierde na een zwaar jaar voor Zwolle vorig jaar. We hebben een prachtige eerste seizoenshelft gedraaid, laten we hopen dat we de boel bij elkaar houden en de tweede seizoenshelft deze lijn door kunnen trekken.'

