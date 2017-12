Doelpuntenfestijn tussen Arsenal en Liverpool eindigt in 3-3

Jürgen Klopp en Arsene Wenger hebben in een derby mooi spel laten zien, Liverpool en Arsenal zijn allebei clubs die bijna altijd bij de top horen en het beloofde dan ook een topwedstrijd te worden. Klopp heeft de beschikking over zijn twee ‘brommers’ en Wenger heeft zijn Franse spits.

Het begon al vroeg in de wedstrijd; vooral Liverpool had in de eerste helft de - betere - kansen. De ploeg van de Duitse Klopp nam alle initiatief en de verdediging van Arsenal had het daar beduidend moeilijk mee. Jammer genoeg voor de jongens uit Merseyside komt er al vroeg een einde aan de wedstrijd voor hun belangrijke schakel Jordan Henderson, na een kwartier moet hij er al af voor James Milner. Daarna krijgt Liverpool ‘buskruit’ in de schoenen met vooral Andrew Robertson als aangever. De club is zoekende naar een goal en vindt die na iets minder dan een half uur spelen via de top Braziliaan Philippe Coutinho. Direct gaat Arsenal op zoek naar de 1-1 maar het was niet de dag van Alexandre Lacazette.

Verder was de eerste helft niet heel erg bijzonder. Helaas voor Wenger moest ook Nacho Monreal eraf met een blessure, in de tweede helft was Shkodran Mustafi zijn vervanger.

En die tweede helft werd de helft van de aanvallers; Mohamed Salah kwam voor Liverpool goed uit de kleedkamer en schoot de club binnen enkele minuten via die invallende Mustafi naar een mooie 0-2 waar keeper Petr Cech wel even van stond te kijken, verdedigend dus weer een drama van The Gunners. Een minuut later is het aan de andere kant raak als Liverpool ook even laat zien wat slecht verdedigen is; Joe Gomez staat totaal te slapen tijdens een hoge voorzet en laat Alexis Sanchez zó de bal binnen koppen wat dus zorgt voor 1-2 met nog ruim een half uur te gaan. Arsenal ruikt bloed en Granit Xhaka ruikt bloed. De speler krijgt vier minuten hierna de bal fijn op zijn voet en besluit op zijn excentrieke manier keihard uit te halen. Simon Mignolet probeert de bal knullig tegen te houden met één hand maar komt er niet goed aan en ziet Arsenal dus op gelijke hoogte komen na iets minder dan een uur op de klok. Twee keepers dus met een mindere dag.

En wéér twee minuten daarna is het Arsenal wat eroverheen gaat via een mooie bal op Alexandre Lacazette die vlakbij de achterlijn en het doel Mignolet weer tegenkomt en de bal er zachtjes overheen kan wippen; 3-2 dus in Londen. Daarna gaan Salah en Sadio Mané weer op zoek naar kansen maar wordt er regelmatig goed ingegrepen door onder meer Hector Bellerín en talent Ainsley Maitland-Niles. Echter is het moment voor een spannende wedstrijd toch aangebroken en komt de bal na zeventig minuten spelen opeens mooi bij Roberto Firmino die direct keihard uithaalt, in eerste instantie lijkt Cech de bal fenomenaal te redden maar via die redding vliegt de bal buiten bereik van een Arsenal-speler alsnog het doel in, 3-3 dus met nog iets meer dan een kwartier te gaan; spannender kon deze derby niet.

Mané probeerde weer regelmatig Salah te bereiken in de resterende minuten en aan de andere kant zagen we deze tandem met Mesut Özil en Alexis Sanchez maar het mocht niet meer baten. Een laatste poging van de Duitse Özil vliegt over en daarna is het afgelopen, de clash van vrijdagavond komt niet verder dan 3-3. Wat was het weer een geweldig Engels onderonsje! Arsenal kan na dit weekend op plaats zes of zeven terechtkomen terwijl Liverpool waarschijnlijk in de top vijf blijft staan. Wat zo’n topper wel niet kan doen met een club.

