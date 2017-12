De Telegraaf is er van overtuigd dat FC Utrecht-trainer Erik ten Hag de nieuwe coach van Ajax wordt. De krant kwam donderdagavond met het bericht en het nieuws bleek juist. Naast Ten Hag wil Ajax Alfred Schreuder als assistent halen. Hij werkt nu nog bij 1899 Hoffenheim als assistent.

Vervolg: Driessen zeker van transfer Ten Hag naar Ajax: 100 procent

Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, weet zeker dat Ten Hag naar Ajax gaat: ‘100 procent. Als hij geen rare eisen stelt, is hij voor 100 procent de nieuwe trainer. Dan gaat hij begint januari met de selectie naar Portugal om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft.’ Wel is niet iedereen positief over een mogelijke komst van Ten Hag naar Ajax als de opvolger van de ontslagen Marcel Keizer.



‘Aan de ene kant vindt iedereen het een goede trainer, maar het is geen trainer volgens de Ajax-filosofie. Daar hebben sommige mensen behoorlijk wat moeite mee, ook op De Toekomst hoor je dat: ‘We hopen wel dat hij Ajax-voetbal blijft spelen en niet elke wedstrijd zich gaat aanpassen aan de tegenstander.’ Wat ontbreekt zijn de echte Ajax-gezichten’, aldus Driessen. ‘Misschien dat Aron Winter op de bank blijft zitten, maar de bedoeling is dat Schreuder erbij komt, die geen Ajax achtergrond heeft. Ten Hag heeft ook geen Ajax achtergrond.’ Ten Hag zou voor 700.000 euro overgenomen kunnen worden van FC Utrecht.

