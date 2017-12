ADO Den Haag heeft een knappe zege geboekt op nummer vier PEC Zwolle. De ploeg uit Den Haag won met 4-0 van Zwolle door goals van Erik Falkenburg (twee) Bjorn Johnsen (twee).

Vervolg: ADO Den Haag laat niets heel van PEC Zwolle: 4-0

Zwolle had wel de nodige personele problemen. De ploeg moest het doen zonder Youness Mokhtar en Dirk Marcellis, die beiden geschorst waren, Mustafa Saymak (blessure) en Ryan Thomas, die op het punt stond vader te worden. Het missen van dit viertal bracht Zwolle aardig van de wijs.



ADO speelde een goede eerste helft en het scoorde twee keer, maar dat hadden meer goals kunnen zijn. PEC-doelman Diederik Boer redde goed op twee pogingen van Sheraldo Becker en Falkenburg scoorde ook bijna. Falkenburg scoorde wel de 1-0 via een kopbal uit een hoekschop en Johnsen scoorde vlak voor de rust 2-0, ook uit een kopbal.



In de tweede helft ging ADO door en na 52 minuten stond het al 3-0. Het was weer Falkenburg met een goal. De laatste goal kwam op naam van Johnsen in de 63ste minuut. PEC Zwolle liep in de slotfase ook nog tegen problemen aan. De ingevallen Shaquille Woudstra viel na 73 minuten in, maar moest al vrij snel eruit omdat hij geblesseerd raakte. Zwolle had toen al drie keer gewisseld.

