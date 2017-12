Hans Kraay Junior vindt dat Ajax niet voor FC Utrecht-trainer Erik ten Hag moet gaan, maar voor John van ’t Schip. Van ’t Schip is momenteel de trainer van PEC Zwolle, waarmee hij op de vierde plek staat in de Eredivisie.

Vervolg: Kraay: Hoe hij voetbalt met PEC, dat is Ajax in het klein

Kraay Junior vindt Ten Hag een goede trainer, maar hij is volgens hem niet de juiste opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. ‘Ik had voor John van 't Schip gekozen, al is hij heel goed bezig door te zeggen dat hij bij PEC zit en dat hij daar blijft’, zei de analist bij FOX Sports.



‘Hij spreekt zich uit en dat vind ik knap. Hoe hij voetbalt met PEC, dat is Ajax in het klein’, aldus de trainer van FC Lienden uit de Tweede Divisie.

Kraay: Hoe hij voetbalt met PEC, dat is Ajax in het klein

Een korte samenvatting: Hans Kraay Junior vindt dat Ajax niet voor FC Utrecht-trainer Erik ten Hag moet gaan, maar voor John van ’t Schip. Van ’t Schip is momenteel de trainer van PEC Zwolle, waarmee hij op de vierde plek staat in de Eredivisie..