Volgens de oud-doelman Khalid Sinouh zou Ajax er goed aan doen om naast trainer Erik ten Hag ook interesse te tonen in Zakaria Labyad, de veelscorende middenvelder van Ajax. Ajax wil Ten Hag als de opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. Sinouh vindt dat Erik ten Hag spelers beter maakt.

Vervolg: Sinouh: Misschien neemt hij Labyad nog wel mee naar Amsterdam

‘Ten Hag maakte spelers beter en dan is de rekensom snel gemaakt. Misschien neemt hij Zakaria Labyad nog wel mee naar Amsterdam. Dat zou mooi zijn. Al heeft Ajax met Hakim Ziyech al een nummer tien’, zei Sinouh, die ook scout voor Utrecht, tegen ELF Voetbal. De oud goalie van onder andere RKC Waalwijk, FC Utrecht en PSV weet echter niet of Labyad (24) wel bij Ajax past.



‘Labyad zou beter bij Feyenoord passen. Dat wordt afwachten. Eerst maar eens zien of Ten Hag daadwerkelijk de stap naar Ajax maakt. Daarna kunnen we weer verder kijken’, sloot Sinouh af. Labyad speelt sinds januari voor Utrecht. Hij had toen een halfjaar geen club, maar de club durfde het aan. Bij Utrecht kwam Labyad weer op niveau en hij scoorde al zeven keer in de Eredivisie dit seizoen. Labyad speelde ook voor Sporting Lissabon, PSV, Fulham en Vitesse.

Sinouh: Misschien neemt hij Labyad nog wel mee naar Amsterdam

Een korte samenvatting: Volgens de oud-doelman Khalid Sinouh zou Ajax er goed aan doen om naast trainer Erik ten Hag ook interesse te tonen in Zakaria Labyad, de veelscorende middenvelder van Ajax. Ajax wil Ten Hag als de opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. Sinouh vindt dat Erik ten Hag spelers beter maakt..